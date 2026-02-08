Ante el posible incremento de lluvias producto del frente frío que actualmente atraviesa el mar Caribe colombiano, desde la Dirección Operativa para la Prevención, Atención de Emergencias y Desastres, de la Gobernación de La Guajira, hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y adoptar medidas preventivas.

De acuerdo con los reportes oficiales del IDEAM, se prevé un aumento significativo de las precipitaciones en la región Caribe, incluyendo el centro y sur del departamento lo que podría generar inundaciones, crecientes súbitas, encharcamientos y afectaciones en zonas de alta vulnerabilidad.

El director encargado Operativo para la Prevención, Atención de Emergencias y Desastres, Erick Manuel Orozco Atencio, señaló “Desde la Gobernación de La Guajira estamos trabajando de manera permanente en acciones de mitigación y respuesta, especialmente en los puntos que han presentado mayores afectaciones en días anteriores. Nuestro principal objetivo es salvar vidas y garantizar que las familias guajiras estén protegidas ante la posible reactivación de las lluvias”.

En respuesta a este panorama, avanzan en acciones de mitigación y prevención mediante la intervención con maquinaria amarilla para la limpieza de canales y puntos críticos, así como la atención inmediata a sectores afectados en los municipios de Riohacha, Manaure, Dibulla y el corregimiento de Palomino.

Asimismo, está habilitado el punto de acopio departamental para la recepción de donaciones destinadas a las familias afectadas por las lluvias anteriores. Se están recibiendo alimentos no perecederos, elementos de aseo, kits de limpieza y otros insumos humanitarios que permitan continuar con la atención oportuna a las comunidades impactadas.