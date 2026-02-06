La Gobernación de La Guajira adelanta acciones de respuesta frente a las afectaciones generadas por el frente frío que provocó lluvias intensas e inundaciones en distintos municipios del departamento, con mayor impacto en el distrito de Riohacha.

De acuerdo con el reporte preliminar del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, se han registrado 10 eventos asociados a la emergencia en nueve municipios, con 6.592 familias afectadas y 32.611 personas impactadas en todo el departamento.

Las precipitaciones, registradas durante más de 18 horas, ocasionaron inundaciones en viviendas, daños en enseres, afectaciones en la red vial y pérdidas en el sector agropecuario, tanto en zonas urbanas como rurales.

Riohacha concentra la mayor afectación, con 5.500 familias y cerca de 27.500 personas afectadas, además de 5.525 viviendas averiadas y 25 viviendas destruidas.

También se reportan daños en municipios como Manaure, Dibulla, Albania, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar y Villanueva, donde se han registrado viviendas averiadas, afectaciones en vías y pérdidas en actividades agropecuarias.

Desde el inicio de la emergencia, la administración departamental dispuso equipos técnicos y operativos para la atención en campo, con recorridos diarios en los sectores afectados y la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU), que sesiona de manera permanente para coordinar las acciones de monitoreo y respuesta.

De forma paralela, se avanza en el levantamiento del censo de familias afectadas, proceso clave para la focalización de la ayuda humanitaria. A la fecha, se reportan 6.260 viviendas averiadas, 345 viviendas destruidas y 232 kilómetros de vías afectadas, además de 802 hectáreas agrícolas impactadas y daños en el sector pecuario.

Como parte de la atención, se dispuso maquinaria amarilla para el destaponamiento de canales y correntías, y se inició la entrega de ayudas humanitarias, como kits de alimentos y aseo. Asimismo, la Gobernación de La Guajira lanzó una convocatoria de donaciones para reforzar la atención a las familias afectadas mientras continúan las labores de evaluación y seguimiento.

Gobernación de La Guajira

La administración departamental informó que mantendrá la presencia institucional en los territorios impactados y la coordinación con las autoridades locales y organismos de socorro mientras persistan las condiciones asociadas a esta emergencia.