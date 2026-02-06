La gobernadora Lucy García Montes convocó a los sucreños a solidarizarse con los damnificados del primer frente frío y brindarles ayudas en este difícil momento.

El pedido lo hizo tras recorrer la zona afectada por las fuertes lluvias y el mar de leva en el Golfo de Morrosquillo, norte del departamento.

El reporte preliminar de los consejos departamental y municipales de Gestión del Riesgo da cuenta de que en el municipio de Coveñas hay 756 familias afectadas por inundaciones; 193 afectados por oleajes y 352 empresarios que sufrieron los embates del frente frío. Además, en este balneario hay varias asociaciones de pescadores que perdieron sus herramientas con las que obtenían el sustento de sus familias.

Mientras que en San Onofre reportaron 450 familias damnificadas: 250 en el corregimiento El Rincón del Mar y 200 en Boca Cerrada. En Tolú la cifra es de 60 familias damnificadas aproximadamente.

La gobernadora invitó a hacer donaciones de alimentos no perecederos y otros artículos al Banco de Alimentos Departamental ‘Jesús Paternina Samur’, mientras que los ciudadanos que deseen brindar su apoyo a las familias afectadas se pueden comunicar a través de línea telefónica: 323 2204022 y coordinar la entrega.

Gobernación de Sucre La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes.

“Estamos enfrentando el frente frío que está en la costa Caribe, que impactó al Golfo de Morrosquillo, afectando con el fuerte oleaje e inundaciones a los municipios de Coveñas, San Onofre y Tolú, dejando a muchas familias y empresarios damnificados. A ellos expresamos nuestra solidaridad”, afirmó García Montes.

Asimismo, pidió a los habitantes que están en las zonas de riesgo acatar las recomendaciones preventivas que están dando las autoridades, especialmente las emitidas por la Gobernación de Sucre, a través de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Alcaldías de los municipios del Golfo de Morrosquillo, el San Jorge y la Mojana. “Esto permite salvar vidas”, dijo.