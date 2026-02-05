Los estragos del frente frío también se sienten en la ciudad de Sincelejo donde se ha visto afectado el suministro de agua potable en unos sectores.

De acuerdo con el reporte de la empresa Veolia, debido al incremento del caudal del arroyo, se registró una afectación en la tubería principal de 10 pulgadas que alimenta los barrios Mirador de los Alpes y Punta del Este, por lo que hay una interrupción temporal del servicio de acueducto en estos sectores.

El caso ocurrió desde el martes y a corte de este jueves, la situación de erosión y deslizamiento de talud que ocasionaron el colapso de la estructura de soporte y el rompimiento de la tubería principal de 10 pulgadas que abastece a la zona solo persiste en el sector Mirador de los Alpes.

“Gracias a maniobras operativas ejecutadas de manera inmediata, el servicio fue restablecido hacia el sector de Punta del Este; sin embargo, Mirador de los Alpes continúa afectado mientras se implementa una solución alternativa de abastecimiento”, reportó Veolia.

El equipo técnico de la empresa definió como medida de contingencia la realización de una interconexión con el circuito hidráulico del barrio San Miguel, acción que permitiría restablecer el suministro en el menor tiempo posible mientras desarrollan las obras definitivas.

Indígenas impiden obras

No obstante, en el inicio de estas labores el personal operativo fue impedido de continuarlas por parte de miembros del Cabildo Indígena del sector, y esto ha retrasado la ejecución de la solución técnica prevista.

“Ante esta situación, la empresa ha solicitado formalmente la intervención y acompañamiento de las autoridades competentes. Veolia reitera su disposición permanente al diálogo institucional y comunitario, así como su compromiso con la continuidad del servicio y la protección del derecho fundamental al acceso al agua potable de los habitantes del sector”.