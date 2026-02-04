Uniformados de la Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional, lograron la incautación de licor y cigarrillos de procedencia ilegal en un puesto de control instalado en vías del departamento de La Guajira, para combatir el contrabando y proteger la economía legal.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales realizaron la señal de pare a un vehículo particular. Al practicarle el respectivo registro, se halló en su interior una significativa cantidad de mercancía presuntamente de contrabando, entre la que se encontraba 900 cajetillas de cigarrillos equivalentes a 18.000 unidades y una caja de whisky, con 12 botellas de un litro cada una.

Al solicitar la documentación que acreditara la legal procedencia de estos productos, el ciudadano manifestó no contar con ningún soporte legal, razón por la cual se procedió a la incautación inmediata de la mercancía, conforme a la normatividad vigente.

El comandante del Departamento de Policía Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, destacó la importancia de este tipo de resultados y reiteró el compromiso institucional con la legalidad:

“Estas acciones hacen parte de nuestra estrategia para cerrarles el paso a las economías ilegales que afectan la salud pública, el comercio formal y los ingresos del Estado.

De igual manera, el oficial invitó a la ciudadanía a no adquirir productos de contrabando y a denunciar cualquier actividad sospechosa.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo los controles en coordinación con las Fuerzas Militares, con el objetivo de prevenir el ingreso y comercialización de mercancía ilegal en el departamento de La Guajira.