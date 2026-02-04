En las últimas horas se registró un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que dejó como resultado afectaciones en la entidad militar.

Leer también: Asesinan a dos hombres en atentado sicarial en Riohacha

EL HERALDO conoció en exclusiva que un soldado perdió la vida y otro resultó gravemente herido, el cual fue evacuado y trasladado a un centro asistencial cercano, donde es atendido.

Una fuente judicial le reveló a este medio de comunicación que el combate de encuentro se registró en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los municipios de Ciénaga y la Zona Bananera, en el departamento del Magdalena.

La confrontación se dio en el desarrollo de una operación especial ejecutada por tropas del Batallón de Alta Montaña, contra la estructura mejor conocida como los Pachenca, en la ofensiva que mantienen las Fuerzas Militares contra los Grupos Armados Organizados que operan en el macizo montañoso.

El Ejército maneja de manera preliminar que aparentemente no se registraron bajas por parte del grupo armado, teniendo en cuenta el registro realizado al campamento donde se encontraban más de 20 criminales fuertemente armados. Personal de Inteligencia Militar adelanta las verificaciones.

Importante: Lluvias dejan más de 20 mil personas afectadas en más de 30 barrios de Riohacha

Esta operación se da luego de que el brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada del Ejército Nacional, anunciara nuevas operaciones contra los Pachenca en La Guajira, en especial contra alias Naín o el ‘Bendito Menor’, uno de sus cabecillas, por quien hay una recompensa de hasta $500 millones por información que permita su captura.