Una nueva acción sicarial cobró la vida de un hombre en carreteras del departamento de La Guajira. Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Ángel Enibel Uriana Ramírez, de 33 años edad.

Leer más: Conozca el listado de participantes que estarán en MasterChef Celebrity

El homicidio se registró en la noche de este martes 3 de febrero, a la altura del kilómetro 68+800, en la vía comunica a la cabecera municipal de Maicao con Cuatro Vías.

Según la información preliminar, transeúntes dieron aviso a patrullas de la Policía, sobre el cuerpo que se encontraba tendido sobre la vía, con heridas aparentemente causadas con arma de fuego.

Durante la inspección judicial realizada por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, los peritos indicaron que Uriana Ramírez presenta un impacto a la altura del tórax y otro en el tobillo izquierdo.

La víctima había salido de una obra en la que se encontraba trabajando en el sector, cuando fue sorprendido por los pistoleros que terminaron con su vida.

Ver también: Restricción a circulación de parrillero hombre en Barranquilla las 24 horas del día seguirá vigente: estas son las zonas

La Policía de La Guajira indicó que los hechos son materia de investigación, y en cuanto a los móviles revelaron que el homicidio obedecería a presuntos conflictos interclaniles, ya que el hoy occiso pertenecía a la comunidad wayuu Yosuru.

Finalmente, se conoció que el nativo tenía una anotación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, en el año 2019, por lo que los investigadores adelantan las labores de verificación si el punible tendría relación con el homicidio.