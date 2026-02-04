La Gobernación de La Guajira activó un plan de atención y respuesta ante las afectaciones generadas por las intensas lluvias registradas en el distrito de Riohacha, ocasionadas por un frente frío que golpeó al Caribe colombiano.

Ante la situación de emergencia, se avanzó en el levantamiento de información, evaluación de daños y análisis de necesidades, así como en la entrega de kits de aseo, kits de cocina y materiales de construcción, en cumplimiento de compromisos adquiridos previamente con familias afectadas. En territorio, voluntarios y el Batallón de Ingenieros apoyan las labores de atención y acompañamiento comunitario.

Cortesía

Durante la jornada se desplegó maquinaria amarilla para labores de limpieza, remoción de residuos sólidos, rectificación de cauces y despeje de canales, con el objetivo de facilitar el flujo del agua y acelerar su evacuación en barrios con acumulación prolongada. Estas intervenciones se realizaron en Villa Fátima, María Eugenia, La Laguna y Villa Campo Alegre.

Según el monitoreo técnico, las precipitaciones se extendieron por más de 20 horas continuas, aproximadamente desde la 1:00 de la madrugada hasta las 10:30 de la mañana del día siguiente, registrándose un acumulado cercano a los 89,5 milímetros de lluvia, lo que provocó inundaciones, aguas estancadas y afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Ante este escenario, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación de entidades operativas, organismos de control, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y representantes de los municipios, habilitando de manera inmediata los servicios de respuesta requeridos, entre ellos el Banco de Maquinaria, activado hoy para esta emergencia puntual y que opera de forma permanente en todo el departamento.

Cortesía

El monitoreo se mantiene activo a través del Sistema de Alertas Tempranas, en articulación con la autoridad ambiental y la Capitanía de Puerto, permitiendo el seguimiento a cuerpos de agua como la quebrada La Morena, que presentó incrementos en su caudal.

“Desde la Gobernación reiteramos nuestro apoyo subsidiario y complementario a los municipios afectados. Activamos el PMU, desplegamos maquinaria amarilla para limpiar canales y rectificar cauces, y mantenemos el monitoreo permanente para anticiparnos a nuevos riesgos”, señaló Erick López, director (e) departamental de Gestión del Riesgo.

Recomendaciones a la comunidad

La Gobernación de La Guajira hace un llamado a la ciudadanía a no arrojar basura, escombros ni residuos en canales, calles o cuerpos de agua, mantener limpios los frentes de viviendas y desagües, atender las recomendaciones de los organismos de socorro y reportar oportunamente situaciones de riesgo a las autoridades locales.

La administración departamental continuará con el seguimiento permanente de la situación, manteniendo activos los mecanismos de respuesta y coordinación interinstitucional para proteger la vida, los bienes y la seguridad de las comunidades afectadas en Riohacha y el resto del departamento.