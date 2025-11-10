En el marco del día de la Acción Comunal, la Gobernación de La Guajira, a través de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, realizó la culminación del diplomado en Participación Ciudadana y Fortalecimiento Comunal, un proceso formativo que benefició a más de 800 miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC) de Riohacha y Maicao, fortaleciendo su liderazgo, su capacidad de gestión y su papel como veedores y promotores del desarrollo en sus comunidades.

Leer más: Por labores de mejora y optimización en el acueducto, este miércoles se suspende el servicio de agua en sectores de Barranquilla y Soledad

Durante tres meses, los comunales participaron en un proceso integral de formación que combinó herramientas teóricas y prácticas en organización comunitaria, liderazgo social, formulación de proyectos, gestión pública, comunicación y control social.

El diplomado fue desarrollado con el respaldo académico de la Corporación Universitaria Latinoamericana (CUL) y permitió fortalecer la participación ciudadana desde las bases, consolidando una red de líderes mejor preparados para gestionar soluciones y alternativas frente a las necesidades de sus territorios.

En el acto de culminación, el gobernador Jairo Aguilar Deluque destacó el compromiso y la vocación de servicio de los comunales, reafirmando que la participación activa de las comunidades es esencial para construir una sociedad más justa y solidaria.

Ver también: Murió reconocida actriz de ‘El Chavo del 8′ a sus 87 años

“La única manera de reconocer una verdadera justicia social es brindándole capacidad y conocimiento a la gente que más hace por la gente. Hoy los comunales se preparan para construir soluciones reales en sus comunidades, y desde la Gobernación vamos a seguir acompañándolos para que sus sueños se traduzcan en proyectos, y esos proyectos en bienestar para sus territorios”, expresó el gobernador Jairo Aguilar Deluque.

El proceso incluyó además la entrega de herramientas tecnológicas como computadores que potenciarán la labor comunitaria, permitiendo a los líderes desarrollar sus gestiones con mayor eficiencia, conectividad y acceso a información.

Le sugerimos: Sicarios balean a un joven dentro de un granero de Las Colonias, Soledad

De los 840 beneficiarios, 450 pertenecen a Maicao y 390 a Riohacha, quienes hoy cuentan con conocimientos y herramientas prácticas para seguir fortaleciendo la participación ciudadana, gestionar proyectos y liderar procesos de transformación en sus barrios y corregimientos.