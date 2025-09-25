Como parte de una apuesta por el desarrollo sostenible, el liderazgo y el empoderamiento femenino, la empresa Air-e Intervenida dio inicio al Diplomado en Gestión de Emprendimiento de Triple Impacto y Liderazgo Comunitario, dirigido a 26 representantes del Reinado Popular del Carnaval de Barranquilla, quienes podrán certificarse como lideresas y agentes de cambio.

Lea más: Todo listo para el IV Encuentro de Carnavales del Caribe

Esta iniciativa hace parte del programa Mentes Líderes, liderado por la Dirección de Gestión Comunitaria de Air-e Intervenida, que busca fortalecer las capacidades de liderazgo de las reinas populares, generando un impacto social, ambiental y económico en sus comunidades, a través de espacios académicos y culturales.

“Una nueva versión de Mentes Líderes ha dado inicio, y esta vez, desde el lenguaje de la alegría. Las reinas populares serán formadas en liderazgo y transformación, y serán ese vínculo en cada uno de estos barrios, fortaleciendo sus proyectos productivos y generando la transformación que se quiere”; expresó Víctor De Luque Vidal, director de Gestión Comunitaria de Air-e Intervenida.

Cortesía Víctor De Luque Vidal, director de Gestión Comunitaria de Air-e Intervenida.

Las 26 reinas participantes provienen de sectores como Pumarejo, San José, Las Flores, San Salvador, Las Nieves, La Luz, Rebolo, entre otros, y estuvieron presentes en el evento de lanzamiento realizado en las instalaciones de la empresa. El encuentro destacó su rol como gestoras sociales y culturales dentro de la fiesta patrimonial más importante del país.

Ver más: Netflix anuncia las fechas de la quinta temporada de ‘Stranger Things’

Gisella Campos, reina popular del barrio Las Flores, manifestó que, “para mí es un gusto y estoy con el corazón lleno, de mucha emoción y alegría, porque gracias a Air-e haremos un diplomado con la Universidad Simón Bolívar, así que mis expectativas son súper altas”.

Por su parte, Valentina Díaz, reina del barrio San José, afirmó que, “complementaré mi carrera de negocios y finanzas internacionales y, de la mano de Dios, espero salir adelante con esta oportunidad. Muchas gracias a todos los aliados que nos están apoyando en este proceso”.

El diplomado brindará herramientas prácticas y teóricas para fortalecer sus capacidades como líderes comunitarias, emprendedoras y mujeres con propósito. La iniciativa es fruto de una alianza estratégica entre Air-e Intervenida, la Universidad Simón Bolívar y Carnaval S.A.S., con el objetivo de promover escenarios que ayuden a las mujeres a proyectar, con liderazgo y autenticidad, lo que verdaderamente son.

Lea también: Isabel Allende revela que La Casa de los Espíritus se estrenará en 2026 en Prime Video

“Una oportunidad genial para estas reinas con propósito. Realmente, desde la Universidad Simón Bolívar estamos felices, y desde el Centro de Crecimiento Empresarial MacondoLab, por poder ser parte de este espacio de formación y liderazgo para emprender”, expresó Mayra Rangel, investigadora del Centro de Crecimiento Empresarial MacondoLab.