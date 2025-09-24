Durante un evento íntimo ayer con asistentes nacionales e internacionales en Santiago de Chile, Isabel Allende presentó nuevas imágenes y reveló que La Casa de los Espíritus, la próxima serie Original de 8 episodios basada en su exitosa y aclamada novela, se estrenará en 2026.

En el evento, la autora participó en un panel junto a los showrunners Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola (Cry Macho) y Andrés Wood (Noticia de un secuestro), donde conversaron sobre la historia y cómo se está adaptando el libro a la pantalla.

Con más de 70 millones de copias vendidas, La Casa de los Espíritus es considerada una de las novelas más importantes del siglo XX y tuvo una adaptación cinematográfica en 1993. Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son productoras ejecutivas. Esta esperada serie chilena se lanza al escenario global con su estreno exclusivo en Prime Video en más de 240 países y territorios del mundo.

En La Casa de los Espíritus, Alfonso Herrera (Sense8) interpreta a Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace (Culpa mía) y Dolores Fonzi (Blondi) dan vida a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

El elenco estelar de la serie también incluye a Fernanda Castillo (El señor de los cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (1976) como Nívea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca Trueba, Rochi Hernández como Alba (30 noches con mi ex), Chiara Parravicini (Soy Luna) como Rosa, Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como Tío Marcos, Pablo Macaya (En su lugar) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, Néstor Cantillana (El castigo) como Pedro Segundo, Luis Dubó (Prófugos) como Pedro el Viejo, Noelia Coñuenao (La tempestad) como Pancha García, Pedro Fontaine (Victoria o muerte) como Jaime Trueba, Antonia Zegers (El castigo) como Luisa Mora, Catalina Saavedra (Rotting in the Sun) como Nora Mora, Amparo Noguera (El Conde) como Marta Mora, Emilio Edwards (En la gama de los grises) como Jean de Satigny, Nicolás Francella (A la vista) como Miguel y Maribel Verdú (El laberinto del fauno) como Tránsito Soto.

La Casa de los Espíritus es una magnífica saga familiar que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su adorada nieta hacia lados opuestos del conflicto.

Cortesía Prime Video La Casa de los espíritus.

La serie está producida por FilmNation, el equipo ganador del Óscar detrás de Anora y Cónclave, con el apoyo de Fábula, la productora chilena ganadora del Premio de la Academia (La memoria infinita, Una mujer fantástica).

La Casa de los Espíritus se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como Betty la Fea: la Historia Continúa, Pimpinero: Sangre y Gasolina, Los Billis, Los Iniciados, LOL: Last One Laughing Colombia, Manes, Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, A Grito Herido, Perder es Ganar un Poco, Gospel, La Vida Después del Reality, El Niño de Medellín, Primate, Mi Selección Colombia, así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Idea of You, Fallout, Upgraded, The Boys, Citadel, The Lord of The Rings: The Rings of Power y AIR, entre otras.