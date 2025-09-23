Como un gran acontecimiento artístico ha sido considerada la inauguración de la exposición de esculturas del maestro Efraín Argüello, en el club ABC, este miércoles, a partir de las 7 pm.

Argüello, un escultor que transmite entusiasmo con su obra de tallas sobre madera, nació en Barranquilla y por muchos años ejerció en el cargo de Magistrado de la rama jurisdiccional hasta marzo del 2005, desde entonces ha podido realizarse en su vocación artística que durante mucho tiempo fue considerada en su caso, con criterios divididos, como un acontecimiento insólito.

Gracias a la amable hospitalidad del Club ABC, un lugar de espacios generosos entregados con bastante frecuencia a la exhibición de obras artísticas, tendremos durante dos semanas la presencia de las esculturas recientes de Argüello, trabajadas como manualidades en un dispendioso proceso de desgaste y pulido sobre madera, con el propósito de darle formas singulares, abstractas, que obedecen a un diálogo interactuante del artista con este elemento.

Cortesía El escultor Efraín Argüello inaugurará su exposición a partir de este miércoles en el CLub ABC.

El producto final es la expresión personal de emociones intensas en forma de esculturas individuales, obtenidas mediante el trabajo de moldear y pulir, en secciones de diversas proporciones que, pudiendo ser consideradas como elementos decorativos, tienen alto contenido artístico por sus formas que pueden asimilarse a la tracería, detalles en cantería y en madera usados en la arquitectura de fachadas, formando combinaciones de figuras geométricas.

La talla en madera es uno de los oficios artísticos más antiguos de la humanidad, con evidencias desde la prehistoria, como las lanzas y los dólmenes del paleolítico, que reflejaban un uso utilitario bastante expresivo en el caso de los ritos sagrados. En la Edad Media, especialmente en Europa, esta práctica se elevó a niveles artísticos, alcanzando un lugar de preponderancia en su uso ornamental en las iglesias y en los palacios reales.

Argüello rescata este modelo escultórico y nos reivindica con el acontecer artístico de esta ciudad que ha sido muy prolífico en otras ocasiones.