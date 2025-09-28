En la mañana de este domingo 28 de septiembre fue asesinado a bala un comerciante de nacionalidad venezolana en el perímetro urbano del municipio de Uribia, La Guajira; en el mismo hecho murió su amigo Ernesto Barraza.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Danilo Queipo, quien administraba la tienda Inversiones Santiago, residía en el barrio Aeropuerto 1 con sus tres niñas de la unión con Sandra Paz Uriana.

El atentado se registró en jurisdicción del barrio Villa Fausta, donde fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una camioneta que le dispararon en repetidas oportunidades cuando éste iba huyendo a bordo de una motocicleta junto con su amigo.

Al ser impactados por los proyectiles, perdieron el control del vehículo de dos ruedas y chocaron contra la base de una cerca de alambres, allí, uno de los individuos descendió de la camioneta, le volvió a disparar para terminar con su vida. Tras finalizar su trabajo, el sicario huyó junto a sus cómplices.

Por su parte, Barraza fue auxiliado y trasladado hasta un centro asistencial local, de donde tuvo que ser remitido a una clínica en el municipio de Maicao, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Departamental informó que los móviles del hecho son materia de investigación por parte de personal de la Sijín e Inteligencia Policial, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables.

Finalmente, se conoció que la víctima le habría pedido a su amigo que lo sacara del lugar, porque se había metido en problemas, versión que está en verificación.