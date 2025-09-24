Compartir:
Por:  Julio César González

Un total de 37 estudiantes de grado 10º de la Institución Educativa Ecológica El Carmen, en Riohacha, La Guajira, se graduaron como guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional.

Lea también: Asciende a nueve el número de personas fallecidas por intoxicación con licor adulterado en Barranquilla

En el acto ceremonial, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, la Secretaría de Turismo Distrital, la Secretaría de Gobierno, Asotelca y Migración Colombia, exaltaron a los estudiantes más destacados, entregándoles certificados por su compromiso y dedicación en la preservación del patrimonio y el cuidado de los lugares emblemáticos del Distrito.

La Guajira presente en IFTM Top Resa 2025, la feria turística más importante de Francia

Durante el año escolar, los jóvenes recibieron formación orientada al fortalecimiento del sentido de pertenencia, la identidad cultural y la promoción del patrimonio local, mediante un proceso académico acompañado por tutores policiales expertos en protección al turismo.

Lea también: “Los afectados por el alcohol adulterado presentan acidosis metabólica severa”: toxicólogo Agustín Guerrero

En el marco del programa, los estudiantes desarrollaron actividades pedagógicas y comunitarias como campañas educativas, recuperación de parques, turismo ecológico y caminatas, convirtiéndose en multiplicadores que transmitirán a otros jóvenes la importancia de cuidar y valorar el patrimonio cultural de Riohacha y de La Guajira.

Este programa se extenderá a lo largo del departamento, vinculando a más instituciones educativas y generando impacto positivo en las nuevas generaciones.

Lea también: Grave incendio de bus en el norte de Barranquilla: vehículo quedó destruido

Finalmente, se realizó la clausura del grupo de Policía Cívica “Guardianes del Turismo Senior” y el relanzamiento de las zonas seguras del Camellón de los Capuchinos, con actividades de embellecimiento y cuidado de este reconocido punto turístico de la ciudad.