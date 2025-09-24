Un total de 37 estudiantes de grado 10º de la Institución Educativa Ecológica El Carmen, en Riohacha, La Guajira, se graduaron como guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional.

En el acto ceremonial, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, la Secretaría de Turismo Distrital, la Secretaría de Gobierno, Asotelca y Migración Colombia, exaltaron a los estudiantes más destacados, entregándoles certificados por su compromiso y dedicación en la preservación del patrimonio y el cuidado de los lugares emblemáticos del Distrito.

Durante el año escolar, los jóvenes recibieron formación orientada al fortalecimiento del sentido de pertenencia, la identidad cultural y la promoción del patrimonio local, mediante un proceso académico acompañado por tutores policiales expertos en protección al turismo.

En el marco del programa, los estudiantes desarrollaron actividades pedagógicas y comunitarias como campañas educativas, recuperación de parques, turismo ecológico y caminatas, convirtiéndose en multiplicadores que transmitirán a otros jóvenes la importancia de cuidar y valorar el patrimonio cultural de Riohacha y de La Guajira.

Este programa se extenderá a lo largo del departamento, vinculando a más instituciones educativas y generando impacto positivo en las nuevas generaciones.

Finalmente, se realizó la clausura del grupo de Policía Cívica “Guardianes del Turismo Senior” y el relanzamiento de las zonas seguras del Camellón de los Capuchinos, con actividades de embellecimiento y cuidado de este reconocido punto turístico de la ciudad.