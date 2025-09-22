Durante un aparente atraco, un hombre de la etnia indígena wayuu fue asesinado con arma de fuego en el sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de William Guillermo Peñaranda Uriana de 36 años de edad, quien desde hace varios años se desempeñaba como trabajador de la multinacional Cerrejón, en el área de Ferrocarriles.

El crimen se registró en la madrugada de este domingo, en inmediaciones de Clutiba, jurisdicción del municipio de Barrancas.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en su motocicleta cuando fue sorprendido por individuos a bordo de un vehículo similar, que le hicieron detener la marcha, lo despojaron de la misma y antes de huir le dispararon hasta quitarle la vida.

Se conoció que residentes del sector al escuchar las detonaciones, dieron aviso a las autoridades policiales.

Instantes después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial llegó al lugar, sin embargo, el cuerpo fue retirado del lugar por sus familiares, en cumplimiento de sus usos y costumbres tradicionales de la etnia wayuu.

Finalmente, compañeros y amigos lamentan profundamente este trágico suceso que enluta a su familia y a la comunidad barranquera.