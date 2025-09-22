La Interpol emitió este lunes notificación roja contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), atendiendo la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación desde el pasado 4 de julio.

Con esta decisión, las autoridades de policía en 196 países quedan facultadas para ubicar y detener al exfuncionario, quien tiene en su contra una medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario por orden del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso que lo vincula al escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pasado 3 de julio, el alto tribunal ordenó su captura tras acoger los argumentos de la Fiscalía que lo señalan como uno de los presuntos articuladores de una red criminal que habría buscado comprar congresistas para favorecer proyectos del Gobierno, utilizando recursos destinados a la atención de desastres naturales.

Aunque las diligencias para activar el mecanismo internacional comenzaron en julio, solo hasta ahora Interpol confirmó la publicación de la circular. González salió del país y actualmente se encontraría en Nicaragua, nación que le concedió asilo político y negó su extradición.

La Fiscalía había advertido en agosto que la ausencia de pronunciamiento de Interpol retrasaba la ejecución de la medida judicial. Sin embargo, con la expedición de la circular roja, se refuerzan los trámites para que González comparezca ante la justicia colombiana.