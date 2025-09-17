Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de una persona en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

La víctima fue identificada como Erminio Rafael Flórez Ipuana, quien pertenece a la etnia wayuu.

El atentado se registró en la tarde de este martes, en la parte trasera de la institución educativa Norberto Iguarán.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en una motocicleta, cuando fue sorprendido por dos hombres a bordo de un vehículo similar.

Como en casi todas la veces, el parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos en el tórax y cabeza, para luego huir junto a su cómplice.

Residentes del sector y transeúntes al escuchar las detonaciones, se acercaron al lugar para percatarse con lo sucedido y se toparon con el cuerpo baleado, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial llegaron al sitio para realizar los actos urgentes, pero esto no fue posible, debido a que los familiares de la víctima se llevaron el cadáver, en aplicación de sus usos y costumbres.

De igual manera, los investigadores, iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles de este nuevo homicidio en el municipio.