La comunidad del barrio Nuevo Horizonte de Riohacha, en La Guajira, se encuentra conmocionada por la muerte de un menor de dos años tras caer accidentalmente en una alberca que estaba en el patio de su casa.

La víctima fue identificada por las autoridades como Abrahán de Jesús Toyo Gutiérrez, quien falleció por inmersión este domingo 24 de agosto.

Se conoció que el fatal accidente se registró a eso de las 8:00 de la mañana, en una vivienda ubicada en la calle 14 Bis con carrera 32, del barrio antes mencionado.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el pequeño estaba en la residencia del padre, quien se lo había llevado para compartir un espacio en familia.

Al parecer, el hombre había dejado al niño acostado en una hamaca en el patio, sin embargo, el menor se habría levantado y caído en la alberca que se encontraba sin tapa de protección.

Minutos después, el padre encontró al niño sumergido en la alberca, por lo que lo trasladó hasta el E.S.E. Hospital Nuestra Señora de los Remedios, donde los médicos de turno le confirmaron que había ingresado sin signos vitales.

Tras confirmarse la muerte del menor, personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantó las diligencias de rigor para investigar y determinar los motivos que provocaron el deceso.