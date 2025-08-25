En el marco de operaciones militares conjuntas y coordinadas, tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruíz de la Segunda Brigada de la Primera División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sostuvieron un combate contra integrantes del grupo armado organizado residual Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos también como Los Pachenca.

El resultado operacional, desarrollado en la vereda Cherúa, municipio de Ciénaga, Magdalena, dejó como balance la captura de siete sujetos presuntamente integrantes de este grupo ilegal, así como la recuperación de dos menores de edad.

Además, en el lugar se incautó material de intendencia y comunicaciones, así como 403 cartuchos de diferentes calibres, tres teléfonos celulares, un cargador para ametralladora, un artefacto explosivo improvisado y una granada hechiza.

Todo este material, al igual que los capturados, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para los fines legales pertinentes.

Durante el desarrollo de la operación, los criminales lanzaron un ataque con drones contra la tropa, resultando levemente herido un soldado profesional por esquirlas, quien fue atendido de manera oportuna y se encuentra fuera de peligro.

Con estas acciones, el Ejército Nacional ratifica su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares contundentes contra los grupos armados organizados que delinquen en la región, afectando la seguridad de las comunidades, y de esta manera, seguir aportando a la tranquilidad y bienestar de los habitantes de la región.