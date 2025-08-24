Un nuevo hecho de sangre se registró en la tarde de este domingo 24 de agosto domingo en el barrio Vista Hermosa, en el municipio de Soledad.

Según el reporte de la comunidad, siendo las 3:00 de la tarde se escucharon varias detonaciones en la carrera 53 con calle 27, sector contiguo a una cancha de fútbol. Al llegar al lugar, uniformados hallaron a un hombre tendido en plena vía, sin signos vitales.

De acuerdo con testigos, un sujeto que se desplazaba a pie atacó a la víctima con un arma de fuego sin mediar palabra y luego huyó del sitio.

La víctima, quien portaba un uniforme deportivo, fue identificada como Yimmy Yesid Martínez Torres, de 31 años.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero del responsable.

Este es el segundo hecho criminal que se reporta este domingo en Barranquilla. Cabe mencionar que en la madrugada, en el sector de Brisas del Río, fue asesinado a balazos un hombre.

Esta persona no fue identificada por las autoridades y su cadáver fue trasladado a Medicina Legal para tal fin.