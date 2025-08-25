Al menos tres personas muertas y varios heridos fue el fatal resultado de un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

Una de las víctimas fue identificada como Antonio Jarariyu, quien era el representante legal de la Asociación Sumuywajat.

Las otras respondían a los nombres de Arcadio, conocido como Memito y Luis Junior Fernández.

El siniestro vial se registró en la noche de este domingo 24 de agosto, en la vía Riohacha-Maicao, sobre la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 70, cerca a la comunidad La Paz.

Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en una camioneta Toyota, cuando chocaron contra un camión salero que aparentemente estaba parqueado sin luces.

El fuerte impacto, causó que los vehículos implicados, además de una motocicleta, se incendiaran.

De igual manera, los mencionados murieron en el acto. Mientras tanto, los heridos fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales del municipio de Maicao, donde permanecen bajo observación.

Se conoció que algunos de los implicados son familiares del alcalde Miguel Aragón y que venían de regreso al municipio tras asistir a un novenario de un familiar.

Finalmente, las autoridades de tránsito y transporte se encargaron de los actos urgentes e inspección para establecer la hipótesis del accidente que ayudará a determinar responsabilidades.