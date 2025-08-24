En busca de mejorar la seguridad en el municipio de Albania y el corregimiento de Cuestecitas, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo con el apoyo de las especialidades SIJIN, SIPOL, Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, Patrulla Púrpura y GOES.

La actividad se enmarcó en el trinomio de la seguridad: comunidad, autoridades y Policía, logrando la intervención en diferentes sectores donde funcionan establecimientos abiertos al público dedicados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Policía de La Guajira

Durante los controles se obtuvieron resultados significativos. Uno de ellos fue la aplicación de una medida correctiva de suspensión temporal de la actividad a un establecimiento de venta y consumo de bebidas embriagantes, al encontrarse en su interior niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. De manera inmediata, la Comisaría de Familia garantizó la restitución de los derechos de los menores.

Asimismo, se logró la captura de una persona requerida por la autoridad judicial por el delito de violencia intrafamiliar, fortaleciendo la lucha contra las conductas delictivas que afectan el territorio.

Según la Policía, los principales objetivos de este despliegue fueron prevenir la comisión de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, proteger a niños, niñas y adolescentes frente a riesgos asociados al consumo de alcohol, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, promover la cultura de la legalidad y garantizar espacios seguros para el disfrute responsable en el municipio.

El comandante Departamento de Policía Guajira, coronel Diego Edison Montaña Gómez, expresó: “Seguiremos desplegando este tipo de operativos de manera articulada con las autoridades locales para proteger a los más vulnerables, prevenir la violencia y garantizar espacios seguros para todos los habitantes del departamento. La seguridad es una tarea de corresponsabilidad en la que comunidad y autoridades debemos seguir unidos”.