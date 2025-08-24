El próximo domingo 12 de octubre la capital del Cesar vivirá la cuarta versión de la Media Maratón Valledupar (MMVU), una carrera que se ha convertido en tradición y que este año promete ser más vibrante, multitudinaria y emocionante que nunca.

Con recorridos de 21K, 10K y 5K, el encuentro será de energía, música, turismo y deporte que llenará de color las calles de la capital mundial del vallenato. En sus primeras versiones, la competencia pasó de 910 atletas en 2022 a más de 2.000 corredores en 2024, demostrando que cada año la pasión por el running en esta ciudad crece como un acorde de caja y guacharaca en plena parranda.

Las inscripciones ya están por cerrarse en www.mediamaratonvalledeupar.com y en Instagram @mediamaratonvalledupar, sin embargo, ya el registro del presente año supera el de años anteriores. La meta de este año es llegar a los cerca de 4.000 atletas inscritos, destacaron los organizadores del evento.

A Valledupar llegarán atletas élite. El objetivo no es solo cruzar la línea final, sino vivir una experiencia que mezcla deporte, turismo y cultura en un solo escenario.

“La Media Maratón es como un vallenato en movimiento: une a la gente, nos llena de emoción y nos recuerda que Valledupar está hecha para grandes cosas. Este año queremos superar las expectativas como lo hemos venido haciendo cada año y para ello estamos trabajando con todo el equipo”, afirmó Pablo Peralta, miembro del comité organizador.

Este evento es organizado por corredores de la ciudad apasionados que le apuestan al deporte, la salud, la recreación y al desarrollo económico de la región, impactando positivamente a sectores como el turismo, el comercio y la gastronomía.