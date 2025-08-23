En las afueras del municipio de Becerril, vía al corregimiento de Santa Cecilia, la guerrilla del ELN quemó dos maquinarias amarillas pertenecientes a una compañía dedicada a obras civiles en diferentes municipios del departamento del Cesar.

Estos hechos criminales se presentaron la noche del viernes y de inmediato fueron puestos en conocimiento de las autoridades, que buscan establecer si los propietarios o encargados de la obra estaban siendo víctimas de amenazas o extorsión.

Suministrada

Frente a este caso el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, manifestó que se hará un consejo de seguridad para tomar medidas administrativas desde la Gobernación del Cesar y el municipio de Becerril, a fin de avanzar en la investigación.

“Desde ya hemos exhortado al Gaula de la Policía y Gaula del Ejército, además de la Décima Brigada del Ejército Nacional con jurisdicción en ese lugar, para poder dar con la captura de los autores materiales de este hecho terrorista”, dijo el funcionario.

Es de señalar que el pasado 7 de julio la Policía Nacional realizó un consejo de seguridad extraordinario por una situación igual en la vereda Buena Vista, donde se registró un acto criminal que afectó equipos de construcción de maquinaria amarilla pertenecientes a un consorcio privado que adelanta obras de infraestructura vial en el sector.

El ataque causó daños materiales en un minicargador y, por efecto de la onda expansiva, también resultó afectada una retroexcavadora.

En ese momento, de manera inmediata, unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, incluyendo personal de inteligencia e investigación criminal, se desplazaron al lugar para iniciar las acciones investigativas correspondientes con el fin de identificar y capturar a los responsables de este hecho, informó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas.