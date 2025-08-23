El suministro de agua potable en la ciudad de Sincelejo, así como en el municipio de Corozal, estará suspendido este domingo 24 de agosto porque la empresa Afinia interrumpirá el servicio de energía por más de 10 horas para adelantar unos trabajos.

Lea: ‘La autonomía Caribe será clave para resolver crisis de La Mojana’: gobernadora de Sucre

Veolia Sabana, la empresa que presta los servicios de acueducto y alcantarillado en Sincelejo y Corozal, informó que no habrá energía en el campo de pozos y eso no les permite realizar el suministro del preciado líquido, que se activará 10 horas después de que el servicio de energía sea restablecido, es decir, el bombeo de agua para los hogares se estima que inicie el lunes 25 de agosto en horas de la tarde.

Por su parte, Afinia -la empresa que presta el servicio de energía- aduce que para realizar trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica necesita suspender el suministro en al menos 100 barrios de Sincelejo, además de veredas y corregimientos entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mientras que en los municipios de Corozal, Morroa y Los Palmitos no habrá energía entre las 6:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde porque van a realizar pruebas funcionales sobre la nueva celda Circuito Corozal 4.

Lea: El proceso por la muerte de la subteniente Anyi Pérez no avanza: la Fiscalía aplaza las audiencias

En Sincelejo realizarán cambio de armados, apoyos, reparación de puntos calientes y poda y por eso no habrá energía en los barrios: El Marañón, Bogotá, Verbel, Verbel II, El Carmen, El Cocuelo, Las Mercedes, Santa Marta, La Campiña, 8 de Diciembre, Simón Bolívar, Gran Colombia, Villa Mady, Villa Madi II, Minuto de Dios, Antonio Nariño, Nueva Esperanza, La Paz, La Victoria, La Esmeralda, Normandía, Divino Niño, Santa Cecilia, Mano de Dios, La Trinidad, La Trinidad II, Bella Vista, Costa Azul, Divino Niño, Olaya Herrera, El Progreso y Uribe-Uribe.

Tampoco en La Esmeralda, Uribe II, La Victoria, Prodes, Puerto Arturo, Villa María, El Poblado, San Antonio, Palermo, Las Peñitas, La Toscana, El Socorro, Florencia, Florencia II, Boston, Medellín, Sincelejito, Venecia, Villa Padua, Caja Agraria, Libertad, Las Margaritas, Nueva Venecia, Los Alpes, Villa de Serrán, Dulce Nombre, Boston, San Antonio, Palermo, La Esmeralda, El Tendal, Buenos Aires, Avenida Las Peñitas, Petaca y 7 de Agosto.

Lea: La viuda del patrullero sucreño que murió en Amalfi, Antioquia, tuvo un mal presentimiento

Igualmente no habrá energía en el Centro Comercial Guacarí, en la Troncal de Occidente, en la vereda Mirabel, Corralito, La Garita y Castañeda y en los corregimientos La Gallera, Buenavista, Chochó, Don Alonso, Las Palmas, El Mamón, Canta Gallo, San José de Pileta, El Rincón de Pileta, Campo de Las Flores, Las Tinas, Las Cruces y Buenos Aires.

Además Cecar, Coolecsa, campo de pozos Empas, Centro Recreacional Los Campanos, Casas Fiscales de la Policía, Ciledco, Cementerio y las fincas La Loma, Los Romero, Pesebrera La Colina, Los Barbosa y Los Oviedo.