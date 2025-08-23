Tras cinco años, dos meses y 22 días del deceso de la subteniente de la Policía Nacional Anyi Lorena Pérez Gómez, el proceso para establecer lo ocurrido y que el responsable pague por ello no ha avanzado.

En la Fiscalía 23 Seccional de la Unidad Vida en la ciudad de Sincelejo el caso es un expediente más que ha tenido que lidiar con el paso de tres fiscales y con los aplazamientos continuos que los dos últimos fiscales le han hecho a las audiencias, por lo que el caso sigue en stop.

Y lo que es peor, los dos últimos representantes del ente investigador-acusador: Manuel Cordero Ibáñez (ya retirado de la institución) y Michel José Gómez Ricardo le han solicitado a los jueces la preclusión del proceso que por el delito de homicidio le adelantan a Yeison Yair Orozco Orozo, el compañero sentimental de la subteniente que es el principal sospechoso y es miembro activo en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

En la tarde de este jueves 22 de agosto el fiscal Michel José Gómez Ricardo le solicitó al juez Tercero Penal del Circuito de Sincelejo con funciones de conocimiento, Juan Carlos Castilla Cruz, la reprogramación de la audiencia de solicitud de preclusión del proceso por el homicidio de la oficial de la Policía Nacional porque se encontraba en otra audiencia.

Este pedido fue similar, pero con otro argumento, al que hizo el pasado 2 de julio cuando anunció a través de un funcionario de su despacho que no podía asistir a la diligencia, que es virtual, porque estaba enfermo, tenía la virosis.

A pesar de los dos aplazamientos, el juez que ahora tiene el proceso no le solicitó al fiscal Michel José Gómez Ricardo los soportes de dichas peticiones de reprogramación, por lo que este viernes 22 de agosto, ante un nuevo fracaso de la diligencia, el abogado defensor de la familia de Anyi Lorena, el coronel (r) de la Policía Salvador Gutiérrez Lombana, le pidió al juez que las pusiera de presente y como no las tenía, en especial una excusa médica, este se comprometió a solicitarlas y poner un término para dicha entrega.

Además el abogado Gutiérrez Lombana le pidió al juez que evalúe la posibilidad de compulsar copias para que el fiscal sea investigado por estos hechos por la oficina de disciplina judicial.

Agregó el defensor que es “inexplicable e inadmisible” lo que ha ocurrido en este proceso que lleva más de cinco años y todo lo que se ha evidenciado son “maniobras dilatorias”.

También se mostró extrañado el abogado porque a la audiencia de este viernes además de no asistir el fiscal tampoco lo hicieron el defensor público asignado al procesado, como tampoco la procuradora judicial, por lo que cree que ya todos sabían que la audiencia no se iba a realizar.

Finalmente el Juez Tercero Penal del Circuito de Sincelejo reprogramó la audiencia para el viernes 31 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana.