En su viaje a Estados Unidos, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, gestionó una alianza entre la Universidad Católica Americana y la escuela de idiomas Language On, de Orlando (Florida), para promover el aprendizaje del inglés en la capital de Sucre.

En este proceso, que abre la posibilidad de obtener hasta 1000 cupos para que las personas interesadas en aprender inglés lo hagan a través de un curso de siete niveles y reciban su certificación, participan además otras instituciones.

Los priorizados con esta alianza serán los mejores estudiantes (técnicos, tecnológicos y universitarios) de Sincelejo, pero además existe la oportunidad de que 100 personas más, entre rectores y docentes, puedan hacer un curso más avanzado.

Los seleccionados deben contar con Visa F1 o Visa de Turismo, con esta última podrán adelantar 16 horas de estudio.

Language On es una escuela de inglés y su enfoque principal es enseñar y perfeccionar ese idioma como segunda lengua, para mejorar la fluidez y comunicación. Son cursos de siete niveles y cada uno contiene un módulo y un libro, avanzando conforme al aprendizaje del alumno, cuyo enfoque principal es que el estudiante se pueda comunicar.

“A veces aprendemos mucha gramática o mucha estructura, pero no sabemos cómo utilizarla en el día a día”, dijo el alcalde Yahir Acuña.

Las inscripciones serán abiertas en septiembre y las clases son en línea y los mejores, al finalizar, tendrán posibilidad de hacer intercambio en el extranjero.

“Ahora, se abre la posibilidad para que las personas puedan estudiar virtual y luego hacer intercambios internacionales con ejercicios de inmersión”, explicó el mandatario de los sincelejanos.