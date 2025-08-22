Julio Avelino Comesaña no se guardó nada al referirse sobre un hipotético regreso de Jarlan Barrera al Junior. En declaraciones recientes a EL HERALDO, el experimentado entrenador colombo-uruguayo dejó clara su postura, tomando como argumento las polémicas que ha protagonizado el creativo samario, las cuales lo divorciaron con la afición rojiblanca.

“Yo no lo hubiese traído, no porque no sirva, porque no me guste o porque crea que esté pasado de moda, sino que con Jarlan se generó un ambiente muy pesado. Él hizo algunas cosas que ayudaron a que la relación se hiciera trizas”, afirmó Comesaña en una entrevista que ha generado eco en la afición rojiblanca.

El estratega, quien ha dirigido al Junior en diez etapas y conoce como pocos el camerino del club, hizo énfasis en las actitudes del jugador tras su salida del equipo. “Cuando uno está joven se quiere llevar el mundo por delante y se le olvida que tiene que respetar, que hay que tener presente los lugares por donde uno pasa. Se equivocó y nadie le ha perdonado nada”, afirmó.

Comesaña también advirtió sobre el ambiente hostil que podría enfrentar Barrera en su regreso. “Creo que hubiera sido un poco incómodo entrar con una tribuna en contra”.

Las declaraciones se dan luego de que el nombre de Jarlan Barrera se haya barajado, en el reciente mercado de pases, para llegar a Junior. El jugador finalmente fichó por el Medellín, equipo que le abrió las puertas tras su salida del Deportivo Cali. El ‘10’ samario también sonó para reforzar al Bucaramanga.

Por ahora, se ve lejos un retorno de Jarlan a Junior. Voces como las de Comesaña advierten que la reconciliación con la hinchada no será fácil y que, en el fútbol, los errores del pasado a veces pesan más que los goles.