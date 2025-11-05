No hay voz más autorizada para hablar de Junior que Julio Comesaña. El entrenador más ganador en la historia del club tiene todo el derecho a emitir su opinión cada vez que lo considere. Y el uruguayo no se sonroja ni se limita para hacerlo.

Con respeto, pero con total conocimiento del tema, expresa lo que ve actualmente del conjunto tiburón que es dirigido por su compatriota, Alfredo Arias.

Comesaña observa la misma irregularidad que critica todo el mundo rojiblanco. “Yo creo que había empezado muy bien, pero después cayó en una serie de altibajos, en una inestabilidad futbolística. Todos de alguna manera, en algún momento, lo hemos vivido. Llega a esta instancia final con dos partidos que me parece que, en vez de mirarlos y decir: ¡uy, qué difíciles!, pueden dejar algo positivo. Me parece que llegan en el momento justo para despertarse y entender que deben acabarse los altibajos de rendimiento, porque se van a enfrentar ahora a dos equipos buenos, muy buenos (Fortaleza y Nacional)”, expresó Comesaña en un ‘en vivo’ con José Hugo Illera, a través de Youtube.

“Para mí Fortaleza como equipo es serio, es un equipo bravo, difícil, de anotarle goles y siempre hacen su gol, van a jugar en su casa, necesitan también el triunfo. Después cierra con Nacional. El remate de campeonato es para decir: bueno, vamos a probar a ver cómo estamos para el inicio, vamos a ver cómo llegamos. Lo de Nacional es una necesidad para que la gente retome la confianza. Hay muchas personas del fútbol que no saben, no han vivido esto, lo que representa jugar Junior-Nacional aquí en Barranquilla”, agregó el timonel que condujo a los ‘Tiburones’ a tres títulos de Liga (1993, 2018 II y 2019 I).

Comesaña insistió en que hay mucha “inestabilidad, momentos muy buenos y momentos que uno dice: bueno pero este no es el equipo. Ellos sabrán, los jugadores y el entrenador, cómo van a llegar a estos dos partidos importantes”.

Sobre la manera en que se está defendiendo el equipo, que a veces se nota frágil y vulnerable, Comesaña comentó: “Lo que pasa es que hay unas frases por ahí que siempre quedan sueltas y hacen daño, depende cómo las toma el entrenador, eso de si es un técnico ofensivo o que es un técnico defensivo. Yo tengo que saber las herramientas que tengo para atacar, la eficacia para hacer goles, aprovechar las oportunidades que se presentan y entonces correr riesgo”.

“El equipo de 93 –continuó Julio Avelino— hizo 109 goles y recibió 83, un disparate, pero ya sabíamos que iba a ser así. Llegó un momento que tuvimos que tomar decisiones y dijimos, bueno, nos van a hacer goles, pero nosotros definíamos en serio. Entonces, si uno empieza a no definir, a errar situaciones de gol… El equipo definía bien al comienzo, después, no sé, yo veo que muchas veces en las pérdidas de pelota quedan muy descubiertos, con espacios muy grandes, los zagueros muchas veces solos y, bueno, hay equipos que trabajan también. Los demás miran y analizan. Esperemos que estos dos partidos le den la medida a Arias para que pueda estar tranquilo con su equipo”.