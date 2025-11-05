En un lanzamiento que celebra la unión entre cultura, identidad y deporte, Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) presentaron oficialmente la nueva camiseta de la selección Colombia, que será utilizada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Leer también: “No creo que Diaz le haya lesionado a propósito, es una pena por Hakimi”: Kompany

Inspirada en el movimiento cultural del realismo mágico, la indumentaria destaca por un diseño de mariposas amarillas que simbolizan orgullo, esperanza y transformación, elementos profundamente arraigados en la identidad nacional.

El uniforme mantiene el tradicional amarillo vibrante, acompañado de detalles azules y rojos en cuello y mangas, en homenaje a los colores de la bandera. Las icónicas tres franjas rojas de Adidas recorren los hombros, mientras que en la parte posterior se inscribe la palabra “COLOMBIA”, reforzando el sentido de pertenencia y unidad.

La textura de mariposas, visible en toda la camiseta, genera un efecto visual dinámico que evoca el movimiento y la ligereza de estos símbolos culturales y naturales del país.

Leer más: Laporta confía en que el Barcelona regrese al Camp Nou a finales de noviembre

“Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El realismo mágico es parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país”, señaló Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de Adidas. “Cada jugador que la vista y cada hincha que la lleve puesta estará representando la historia viva de Colombia”.

Por su parte, el presidente de la FCF, Ramón Jesurun, destacó el valor simbólico del nuevo diseño:

“Esta camiseta representa el alma del país, la alegría que nos une y la fuerza que nos levanta una y otra vez. Es una invitación a soñar en grande y a sentir orgullo por nuestros colores”.

Leer también: Los Warriors se reivindican con los Suns y los Bulls obran una remontada milagro

Entre los primeros jugadores en lucir la nueva indumentaria estarán Luis Díaz, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, David Ospina, Camilo Vargas y Yerry Mina, quienes llevarán al mundo el mensaje de unión, magia y orgullo colombiano.

La camiseta estará disponible en dos versiones: versión jugador, con tecnología HEAT.RDY para máximo rendimiento, y versión hincha, con tecnología AEROREADY para mayor comodidad. Ambas se podrán adquirir desde el jueves 6 de noviembre de 2025 en la tienda online de Adidas, puntos oficiales y aliados comerciales.