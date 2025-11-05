El entrenador del Bayern de Múnch, Vincent Kompany, deseó una pronta recuperación al marroquí Achraf Hakimi, que abandonó el terreno de juego lesionado por una entrada de Luis Diaz.

“Espero que se recupere pronto, es algo terrible, nosotros lo sufrimos el año pasado con Mussiala”, dijo el técnico tras imponerse París Saint-Germain 1-2.

“No creo que Diaz le haya lesionado a propósito, es una pena por Hakimi, pero era un partido de una gran intensidad y hay momentos de mala suerte en los que estas cosas pueden pasar”, analizó.

El técnico se mostró satisfecho de la racha de 16 victorias que encadena su equipo, pero señaló que la clave está en “empezar cada partido como si fuera el primero”.

“Por ahora no hemos ganado nada, el campeón de la Liga de Campeones todavía no se ha decidido, hay que seguir trabajando con la misma fuerza para proseguir esta racha”, señaló.