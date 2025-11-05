El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles que el club confía en que el Spotify Camp Nou vuelva a albergar partidos del primer equipo “a finales de noviembre”.

En declaraciones a los medios de comunicación desde Brujas, donde el primer equipo azulgrana disputa este miércoles el partido de la cuarta jornada de la fase liga de la ‘Champions’, el dirigente de la entidad ha explicado que el objetivo es disputar un encuentro oficial en el recinto del barrio de Les Corts el 22 de noviembre ante el Athletic Club o el día 29 de ese mismo mes frente al Alavés.

Para que esto suceda, la entidad catalana necesita recibir los permisos administrativos de la fase 1B con un aforo de 45.000 espectadores.

El club ya cuenta desde hace unas semanas con la licencia de final de obra de la fase 1A, lo que le permitirá organizar el próximo viernes un entrenamiento en el Camp Nou con un aforo de 23.000 espectadores.

“Es un test que tenemos que hacer, un entrenamiento para saber si funcionan todos los aspectos necesarios para organizar un partido de fútbol. Todo está listo, pero hay que probarlo en público”, ha explicado Laporta sobre la sesión a puertas abierta cuyas entradas se han agotado este mismo miércoles.

Además, ha destacado la ilusión del técnico, Hansi Flick, por dirigir al equipo en el nuevo estadio. “Me consta que está muy a gusto y que le hace mucha ilusión volver al estadio, donde será el entrenador de un campo con 105.000 espectadores”, ha puntualizado.

El presidente del Barcelona también ha valorado el momento del primer equipo, al que ve en “línea ascendente” a pesar de las lesiones que arrastra en este inicio de temporada.

“El equipo está mejorando. Estamos contentos con la evolución. Hemos tenido muchos lesionados, pero no es una excusa”, ha precisado Laporta.

Asimismo ha sido preguntado por la situación del delantero Lamine Yamal, de quien ha dicho que “un chaval fantástico y un jugador genial” al que “hay que cuidarle y protegerle”.

“Es un chico de 18 años al que no le resulta fácil digerir toda la fama, pero lo está llevando con mucha naturalidad. Es simpático, es un jugador excepcional”, ha puntualizado.

En este sentido, ha señalado que el futbolista de Mataró “está trabajando mucho” para resolver las molestias a raíz de una pubalgia que, según ha recordado, “no se cura de hoy para mañana”.