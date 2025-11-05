Ya están en la final. A Junior le bastó la victoria 2-1 sobre Envigado FC, en el estadio Romelio Martínez en el partido de ida, para avanzar a la final del Torneo Nacional Sub-20.

Los rojiblancos empataron 0-0 en el cotejo de vuelta, en el Polideportivo Sur, del municipio antioqueño, y se metieron en la final de la competencia.

La disputa por el título será frente al Deportivo Independiente Medellín, que dejó en el camino a Millonarios en la otra semifinal.

Los ‘Tiburoncitos’ controlaron el juego, no dieron espacios ni ventajas ante los ‘naranjas’, y logaron el resultado para superar la fase y luchar por el máximo galardón.

Entre los jugadores de este equipo hay varios que se han concentrado con el Junior de primera categoría, bajo el mando de Alfredo Arias: Licona, Borja y Olmos, entre otros.