No se pudo levantar el máximo galardón. Junior tuvo que conformarse con el subtítulo del Torneo Nacional Sub-20 tras vencer 1-0 al Deportivo Independiente Medellín, este sábado en el estadio Romelio Martínez, en el partido de vuelta de la final.

A los rojiblancos se les imposibilitó remontar el 2-0 que sufrieron en el choque de ida, en Itagüí, y les tocó masticar el amargo sabor de la derrota. El ‘Poderoso’ se quedó con el trofeo de campeón y con el cupo a la Copa Libertadores Juvenil 2026.

Los ‘Tiburones’, dirigidos por Éder Hernández, salieron con todas las ganas y el entusiasmo a tratar de emparejar y remontar la serie aprovechando la alta temperatura que se vivía a las 2 de la tarde en el Romelio, pero poco a poco fueron bajando la intensidad y naufragando.

No consiguieron desarrollar con acierto su idea de juego y permitieron que el visitante se acomodara en la cancha y controlara las acciones. Sin embargo, en la agonía del primer tiempo, al minuto 39, en una equivocada salida por la presión del volante de marca David Arias, Brainner Pino aprovechó un buen pase de Jhoyner Lozano, eludió a un par de hombres y definió con un toque preciso y abajo a la mano izquierda del cancerbero poderoso.

El 1-0 acercó y alentó la posibilidad de igualar el marcador global, pero Junior continuó careciendo de precisión, armonía colectiva, potencia y verdadero desequilibrio para conquistar su objetivo. Evaldo Pérez y el mismo Pino estuvieron buscando el segundo gol y protagonizaron algunas escaramuzas aisladas.

Faltó mayor asocio y energía en el frente de ataque. Sebastián Borja, explotando su talla y tranco largo, se esforzaba e intentaba jugadas por el costado izquierdo que se extinguían sin fluidez ni claridad en la raya final.

Carlos Olmos y Omar Cassiani, dos defensas centrales de carácter y buena condición técnica, procuraron empujar e impulsar a sus compañeros, pero las respuestas de los hombres de adelante no resultaron las más inspiradas, y el Medellín supo contener todas las aproximaciones.

La jugada más cercana al empate de la serie fue un disparo de Arias, en el minuto 86, al tomar un rebote de un borbollón e intentos de remate en el área paisa tras el cobro de un córner. El volante accionó el gatillo y la pelota se estrelló en el travesaño.

El juego, presenciado por una buena cantidad de público juniorista, transcurrió con un ritmo lento y con varias interrupciones en medio de una alta temperatura. Algunos jugadores del DIM terminaron fundidos y pidiendo cambio.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior El cartagenero Alexánder Licona resultó gravemente lesionado en la final del Torneo Nacional Sub-20.

LESIÓN DE LICONA

La peor noticia de la tarde fue la lesión del volante de marca Alexánder Licona. El cartagenero, que ya ha sido acercado al primer equipo de Junior por Alfredo Arias (ha sido suplente varias veces como sub-20), fue sustituido en el primer período al sufrir una fractura de tibia, según las primeras informaciones.

El jugador fue sacado en camilla y trasladado en ambulancia a un centro médico. Pronta recuperación para el juvenil, que era uno de los que estaba corriendo y poniendo enjundia en el partido.

Julio Comesaña, legendario ex jugador y ex entrenador de Junior estuvo en la tribuna viendo a los canteranos del club. Así mismo el goleador Carlos Bacca y César Torres, técnico de la selección Colombia sub-20.