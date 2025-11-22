Dura sanción. Después de su reclamo al árbitro central Andrés Rojas en el partido que Junior le ganó 1-0 al Medellín, el pasado miércoles, en el estadio Metropolitano, la Dimayor ha dado a conocer el castigo que tendrá el entrenador Alejandro Restrepo.

El técnico vio la tarjeta roja por parte del juez central finalizando la primera etapa, por lo que tuvo que ver el segundo tiempo en la tribuna mientras le daba instrucciones a sus dos asistentes.

La División Mayor del Fútbol Colombiano le dio tres fechas de suspensión y explicó las razones para tomar esta decisión.

“3 fechas de sanción por emplear lenguaje, ofensivo grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra el oficial de partido Art. 64, literal b), del Código Disciplinario Único de la FCF”, destacó.

Así las cosas, Alejandro Restrepo no podrá estar en el partido ante Nacional, este domingo, y tampoco en los dos siguientes juegos contra América por los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.