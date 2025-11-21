No fue un hueso fácil de roer. Atlético Nacional sudó y remó bastante para poder anotarle gol al América y vencerlo 1-0, el jueves pasado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, en la primera jornada del cuadrangular semifinal A de la Liga II. El juego resultó más equilibrado de lo que se esperaba y los verdes no pudieron ganar abultadamente como sí lo consiguieron en la semifinal de la Copa Colombia.

De antemano, por la superioridad que había evidenciado el conjunto paisa en la serie copera ante los ‘Diablos Rojos’, se esperaba que fuese un cotejo cómodo para los locales, pero los dirigidos por David González, con un planteamiento conservador, lograron batallar.

“América es un grande y hoy peleó. Y no es ninguna cenicienta, América va a luchar, va a pelear, el grupo está fuerte. Bajo su estructura mostró competitividad, así que vamos con lo que tenemos y con el alma”, declaró Álex Escobar, asistente técnico de González, quien no puede dirigir en la raya porque ya estuvo conduciendo a Millonarios en este semestre.

Escobar se mostró satisfecho y orgulloso con el desempeño del América y respira optimismo con miras a los juegos contra Junior, domingo, a las 8 p. m., en el estadio Pascual Guerrero, y frente al Medellín, jueves 27, a las 7:30 p.m., en el mismo escenario.

“Tenemos dos partidos seguidos de local, y si nosotros ganamos esos dos partidos, mamita querida, hay que aguantar al América, oiga”, afirmó Escobar.

“América no es ninguna cenicienta”, insistió el AT. “América va a pelear con las herramientas que tiene y con el alma y la mística. El fuego sagrado tiene que sacarlo todo para lograr el objetivo y darle una alegría a los hinchas y a toda la ciudad. Este plantel viene peleando con adversidad y contra todo, pero ahí estamos”, agregó.

‘El Pibe del barrio Obrero’, como lo llamaban en sus tiempos de talentoso volante creativo, piensa que la primera fecha del grupo A dejó ver lo cerrada que será la lucha por acceder a la final.

“Ganó Junior de local, nos ganó Nacional, 1-0, el mismo score. Los partidos están bien reñidos y bien peleados. Es un grupo muy parejo, a pesar de que América entró de último en la clasificación a los ocho”, reafirmó Álex Escobar

“América tiene que mostrar mucha mística y ese fuego interno que tiene. Esto está muy reñido, muy complicado. Hay un clásico paisa acá, nosotros jugamos con Junior, así que nosotros vamos a entrar en la pelea. Vuelvo y reitero: este equipo está para pelearla y mostrar la capacidad que tiene. Así que vamos a estar en un momento importante a partir del domingo de local. Hay que hacer respetar nuestra localía y después pasará lo que tiene que pasar de visitante”, manifestó el entrenador, que pasó por Junior como asistente de Diego Umaña (en 2010).