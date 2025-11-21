Noticia lamentable. Pese a que había optimismo para que la lesión que sufrió Javier Báez no fuera de gravedad, ya se confirmó que no será así.

Leer también: Lanús y Atlético Mineiro definen al nuevo campeón de la Copa Sudamericana

EL HERALDO conoció que luego de la resonancia que le hicieron al futbolista el pasado jueves, la situación se complicó.

El defensor, que salió reemplazado en el entretiempo ante Atlético Nacional, sufrió una “distensión de ligamentos grado dos”.

Además, el edema que sufría se esparció hasta la parte del menisco, por eso venía presentando bastante dolor en la rodilla.

Leer más: “Haaland se merece estar en el Mundial y vivir esa experiencia”: Pep Guardiola

Con una lesión de estas, la recuperación estaría entre los 20 días al mes completo, por lo que está confirmado que no jugará mañana ante América en Cali y tampoco ante Nacional el próximo miércoles en Itagüí.

El paraguayo empezará con su recuperación y trabajará a doble turno y será reevaluado la próxima semana.

Todo dependerá de la evolución que muestre, pero será complicado que vuelva a jugar en un corto plazo.