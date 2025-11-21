La Uefa anunció ayer la suspensión de Luis Díaz por tres encuentros de la Champions League, tras la expulsión que sufrió durante la victoria del Bayern Múnich ante el París Saint Germian, en el Parque de los Príncipes. La sanción, considerada dura por el club alemán, deja al exjugador del Junior fuera de los próximos compromisos del torneo europeo, incluyendo los duelos ante Arsenal, Sporting Lisboa y Union Saint-Gilloise.

El castigo se produjo luego de la polémica jugada en la que el guajiro Díaz, que venía destacando con un doblete en el primer tiempo y mostrando superioridad ante Achraf Hakimi, cometió una dura entrada sobre el lateral marroquí, provocando una lesión grave. La acción se produjo poco antes del final de la primera mitad y encendió la polémica por la intensidad de la falta, que terminó con la expulsión inmediata del colombiano.

Semanas después, la Uefa comunicó oficialmente la sanción, que supera lo que muchos en el Bayern esperaban, ya que anticipaban una suspensión de un solo partido. Eso había manifestado el entrenador Vincent Kompany, que pierde ahora a uno de los elementos más importantes que tiene hoy su equipo.

Según el periodista Christian Falk, el club alemán manifestó su descontento y anunció que iniciará los trámites de apelación ante el ente rector del fútbol europeo, solicitando además la justificación por escrito de la decisión para fundamentar su recurso.

Mientras tanto, Luchito queda en duda para los próximos compromisos del equipo bávaro en la fase de grupos, y su participación dependerá de la aceptación o rechazo de la apelación.

La medida refleja la postura de la Uefa frente a faltas consideradas peligrosas y pone de relieve la importancia de la disciplina dentro del terreno de juego, sobre todo en instancias decisivas como la Champions League.

Hasta el momento, Luis Fernando Díaz, de 28 años, ha disputado 1.334 minutos repartidos entre Bundesliga, Champions, Copa de Alemania y Supercopa alemana, participando directamente en 16 goles, con 11 anotaciones y cinco asistencias.