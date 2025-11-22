Por fin. La aparición del uruguayo Lucas Monzón es la principal noticia de la lista de 23 jugadores de Junior convocados para el partido contra el América de Cali, que se disputará este domingo, a partir de las 8 p. m., en el estadio Pascual Guerrero, en cumplimiento de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga II.

Monzón, de 24 años de edad, vino como uno de los refuerzos estelares para la zaga central del conjunto tiburón, pero una lesión lo ha mantenido más tiempo en departamento médico que en el terreno de juego.

El defensor, de origen brasileño, solo ha podido jugar 99 minutos en tres partidos con la casaca rojiblanca, nueve en el empate 2-2 frente al Once Caldas, en Manizales, en la cuarta jornada de la fase de ‘todos contra todos’ de la Liga II; 45 en la igualdad 2-2 frente al Atlético Huila, en Barranquilla, en el partido de ida de la serie clasificatoria de la Copa Colombia, y 45 en la derrota 2-0 ante Atlético FC, en Cali, en el choque de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa.

Desde entonces, el 2 de septiembre, Monzón no ha podido jugar. Frente a los dos equipos de la B, el zaguero charrúa entró de titular, pero fue sustituido en el descanso porque se resintió de sus molestias físicas.

Ahora, en un momento cumbre de la temporada, recibe una nueva oportunidad de aparecer, al menos, en el grupo de convocados. Lo más probable es que comience el juego en el banco de emergentes.

Junior se desplazó este sábado a la capital del Valle. La lista de viajeros, según la información publicada oficialmente por el club, es la siguiente:

Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez.

Defensas: Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón, Javier Báez, Carlos Olmos y Yeison Suárez.

Volantes y extremos: Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Fabián Ángel, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Jhon Salazar, Bryan Castrillón, José Enamorado y Joel Canchimbo.

Delanteros: Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven Rodríguez.