En las últimas horas, el Gobierno Nacional anunció la inversión de $50 mil millones para la ampliación y modernización del aeropuerto Almirante Padilla, de Riohacha, La Guajira.

La obra contempla un aumento del 68% en la capacidad de la terminal aérea, alcanzando la cifra de un millón de pasajeros al año, así como una intervención integral de sus espacios.

Esto incluye la ampliación de 1.530 metros cuadrados en la terminal de pasajeros, la reforma de 1.520 metros cuadrados de áreas existentes y una remodelación total de 3.800 metros cuadrados. Además, se construirán una nueva sala de embarque nacional de 460 metros cuadrados y una internacional de 207 metros cuadrados, una zona de check-in de 290 metros cuadrados con 17 counters de atención, una oferta comercial de 206 metros cuadrados y una plazoleta de comidas de 361 metros cuadrados.

La fachada tendrá un diseño moderno y se mejorará la ventilación para garantizar una experiencia de viaje más cómoda y funcional.

Al respecto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que, “el aeropuerto de Riohacha ya se quedó pequeño, por eso es que el gobierno del cambio va a hacer una importante inversión. Será una transformación completa, nuevas salas, mejor ventilación y una fachada moderna. Riohacha despega como una puerta de desarrollo para el norte del país”, expresó la funcionaria.