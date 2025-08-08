En un trabajo coordinado entre unidades especializadas de la Policía Nacional, fue capturado en flagrancia un hombre por el delito de extorsión, señalado de pertenecer al Grupo Armado Organizado-GAO- Ejército Gaitanistas de Colombia, conocido como Clan del Golfo, en La Guajira.

El privado de la libertad fue identificado como Andrés Felipe Sánchez Mendoza, quien fue sorprendido en el momento en que realizaba una exigencia económica por $10 millones a un ciudadano, bajo la amenaza de atentar contra su integridad, la de su familia y su establecimiento comercial.

Según reveló la Policía, este individuo presuntamente haría parte activa de la subestructura Rufino José Morales, que tiene injerencia criminal en varias zonas del departamento.

De acuerdo a las investigaciones, Sánchez Mendoza, se desempeñaba como el encargado de realizar los cobros extorsivos de forma presencial, utilizando la intimidación armada como método de presión.

Al momento de la captura, se le halló en su poder un panfleto alusivo al Ejército Gaitanista de Colombia, y los investigadores establecieron que presenta antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional URI en turno en ciudad de Riohacha, para su respectiva judicialización.