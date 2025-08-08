Mediante una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Dibulla, uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, capturaron a un hombre señalado de cometer un delito sexual contra un menor de edad, en el departamento de La Guajira.

El hombre, de 57 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de acto sexual con menor de 14 años, para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La diligencia se registró en el corregimiento de La Punta de Los Remedios.

Durante el procedimiento, se le hicieron conocer sus derechos como persona capturada, así como los detalles de la orden judicial en su contra y de la alta gravedad por atentar contra la integridad y dignidad de los niños y niñas.

