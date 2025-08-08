Las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito le causaron la muerte a un hombre en jurisdicción del municipio de Maicao, La Guajira.

La víctima fue identificada por las autoridades como José María Reverol Jarariyu, de 40 años edad, quien laboraba con el Sisben.

El siniestro vial se registró a la 1:00 de la madrugada de este viernes, sobre la calle 16 con carrera 12, en el perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en una motocicleta camino a su casa, cuando por motivos que no han revelado chocó de frente contra otra persona que conducía un vehículo similar.

Malherido en el pavimento, fue auxiliado por transeúntes que pasaban por el lugar, quienes alertaron a una ambulancia con paramédicos que lo trasladaron a la sala de urgencias de un centro asistencial local, donde fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Su estado era crítico, por lo que pese a los esfuerzos de los galenos falleció tra sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía de Tránsito y Transportes realizaron los actos urgentes e inspección judicial. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del accidente.