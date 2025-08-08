Las autoridades iniciaron las investigaciones ante el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida, en horas de la mañana de este viernes, en zona rural de San Juan del Cesar, al sur del departamento de La Guajira.

La víctima, que no ha sido identificada, vestía un jean, buzo negro y una gorra del mismo color. Presenta heridas causadas, al parecer, con arma de fuego.

Según la información preliminar, residentes del sector que pasaban por el lugar a realizaron sus labores matutinas, avistaron el cadáver y dieron aviso a las autoridades.

El hallazgo se registró en inmediaciones del sector conocido como la ‘Y’ de Guayacanal, en la intersección que divide las vías hacia Caracolí y Guayacanal, en área rural del municipio de San Juan del Cesar.

Al lugar llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, para realizar los actos urgentes e inspección a cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal local, para su posterior identificación. De igual manera iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del posible crimen y la captura de los responsables.

Se conoció que en horas de la noche, residentes de la zona escucharon detonaciones que podrían estar relacionadas con el hecho.