A tempranas horas de la mañana de este jueves 7 de agosto, fue reportado el hallazgo de un cuerpo sin vida en jurisdicción del municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira.

Se trata de una persona de sexo masculino que presenta múltiples heridas, al parecer, causadas con arma de fuego.

El cadáver fue encontrado en el sector de Arroyo Guerrero, vía Cuatro Bocas, en la comunidad indígena Maima Jasay, en el área rural de la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, la víctima habría sido traída hasta el lugar por desconocidos que le dispararon y huyeron dejando abandonado el cuerpo.

El cual fue avistado por residentes que pasaron por el sitio y dieron aviso a las autoridades.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, se encargó de los actos urgentes e inspección a cadáver, el cual fue trasladado hasta la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para su respectiva identificación, ya que se encuentra en calidad de N.N.

De igual manera, los investigadores a cargo del caso iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles y la captura de los responsables.