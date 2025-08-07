Tres señalados integrantes del Clan del Golfo, a los que les atribuyen, entre otras, haber coordinado el reclutamiento forzado de varios jóvenes en la ciudad de Barranquilla, fueron capturados en la zona norte de Sincelejo en el marco de la Operación Agamenón.

Leer más: Paro minero en Boyacá: gremio y Gobierno llegaron a acuerdo para levantar bloqueos en el occidente del departamento

Las investigaciones y seguimientos realizados por parte de unidades de la Sijin y Sipol de la Policía Nacional en Sincelejo permitieron ubicar y capturar en un inmueble del barrio Altos de la Sabana a Juan Camilo Medrano, alias Manteco; Daniel Izquierdo Montes, alias Carepa, y Eduardo Enrique Pacheco Herrera, alias ‘Chino’.

De acuerdo con el reporte entregado por el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, en una rueda de prensa en el norte de Sincelejo, alias ‘Manteco’ “es señalado de tener injerencia criminal directa en los municipios de Sincelejo, Sampués, El Roble y San Benito Abad, en Sucre. De acuerdo con las labores investigativas, habría coordinado el reclutamiento forzado de varios jóvenes en la ciudad de Barranquilla, quienes fueron retenidos en contra de su voluntad en una vivienda del municipio de Sincelejo”.

En razón a este último hecho a los tres capturados les imputaron cargos por los delitos de secuestro simple en concurso homogéneo con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, pero a ‘Manteco’ le imputaron además el delito de falsedad marcaria, y tiene vigente dos órdenes de captura por concierto para delinquir y homicidio.

Ver también: Dura sanción a abogada: no volverá a ejercer la profesión por engañar a pareja de esposos para obtener $100 millones

De alias Carepa la Policía reportó que es sicario del Clan del Golfo, y ‘Chino’ es del área logística, encargado del transporte de armamento y ubicación de alojamientos para los integrantes del grupo armado.

Al momento de las aprehensiones les hallaron una pistola marca CZ110, calibre 9 mm, 29 cartuchos de diferentes calibres (19 de 9 mm y 10 de 38 mm), un proveedor metálico, 5 teléfonos celulares, 6 prendas de uso privativo de las fuerzas militares y 3 motocicletas Bóxer.

“Con esta acción operativa la Policía Nacional continúa golpeando de manera contundente las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia en el territorio, reafirmando su compromiso con el desmantelamiento de las mismas y la protección de la vida en el departamento de Sucre”, dijo el coronel Alonso Triana.

Le sugerimos: “Nos entregaron un aeropuerto en ruinas”: director de Aerocivil

Sobre este golpe al Clan del Golfo el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, sostuvo que “seguimos consolidando un modelo integral de seguridad que combina inteligencia, acción operativa e inversión social. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha reconocido nuevamente los avances que estamos logrando en Sincelejo”.

A su vez el mandatario destacó los importantes resultados del modelo de seguridad que viene consolidando su administración y que se basa en la acción articulada entre la fuerza pública y la inversión social en los barrios.

Igualmente resaltó el trabajo del Bloque de Búsqueda contra el multicrimen.

Le recomendamos: Graban a dos policías haciendo actos obscenos en una patrulla: ¿Cuáles serían las sanciones?

“Nuestro Bloque de Búsqueda ha venido golpeando a estructuras criminales en todas sus denominaciones: llámense ‘Norteños’, Clan del Golfo, delincuencia común o foráneos. Se ha afectado el corazón del microtráfico, golpeando sus rentas criminales, que son las que permiten instrumentalizar a los jóvenes. Con esto, buscamos cortar el relevo generacional criminal”, afirmó Acuña.

Desde la cancha del barrio Botero, donde realizó la rueda de prensa con la Policía, el mandatario le hizo un llamado a la juventud a no dejarse instrumentalizar por estructuras delictivas y a sumarse a la “cadena de la vida, no de la muerte”.