Desde tempranas horas de este 7 de agosto, simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe se dieron cita en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, en rechazo a la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le fue impuesta.

En la concentración están diferentes personalidades políticas del departamento como la diputada por el Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta; representantes del gremio ganadero, líderes juveniles, veteranos de la fuerza pública, entre otros.

El recorrido será hasta el Parque de Las Madres, sobre la carrera 9.