En la noche de este sábado 21 de marzo se registró una masacre en el municipio de Soledad, Atlántico. El hecho de sangre, que dejó como saldo tres muertos y un herido, tuvo lugar en el barrio Villa Soledad.

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De acuerdo con las primeras versiones, dos sujetos que se movilizaban en un motocarro atacaron a tiros a un grupo de personas que se encontraba en la terraza de una vivienda del mencionado barrio, logrando impactar a cuatro de los presentes.

Huber Bustamante/Huber Bustamante Escena del crimen.

Tres de las víctimas murieron de manera inmediata en el lugar del ataque, mientras que la otra quedó gravemente herida y fue auxiliada por los testigos del hecho.

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La persona lesionada, que reside en la vivienda donde se produjo la acción criminal, fue llevada a un centro asistencial cercano para que los médicos en turno le salven la vida. Su estado de salud es desconocido.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla hicieron presencia en el sitio para verificar los hechos y dar inicio a las pesquisas tendientes a esclarecer los motivos de la masacre y dar con el paradero e identidad de los responsables.

Identidad de las víctimas

Las autoridades identificaron a los occisos como Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años; Emilio Nicolás Miranda Gutiérrez, de 67 años, y Luis Alberto Romero Hernández, de 68.

Mientras que el lesionado responde al nombre de Óscar Miguel Buelvas Maceneth, de 59 años.

Alcaldía rechaza ataque y ofrece recompensa

Por su parte, la Alcaldía de Soledad emitió un comunicado en el que expresa su rechazo y repudio frente al acto sicarial.

“Requerimos de las autoridades de competencia, una rápida investigación y dar con los responsables de los hechos que cobraron la vida de tres soledeños este sábado, para su respectiva judicialización”, se lee.

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Agrega que “la muerte violenta no puede normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz”.

La administración municipal informó que está ofreciendo una recompensa, sin detallar el monto, por información que le permita a la Policía Nacional dar con la ubicación y judicialización de los autores materiales e intelectuales del hecho.

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El secretario de Gobierno municipal, coronel (r ) Carlos Valencia, indicó que está a la espera del reporte oficial de las autoridades, que se encuentran en el lugar los hechos.