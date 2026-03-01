En la mañana de este domingo 1 de marzo, a eso de las 11:00 a.m., fue reportado el homicidio de María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años, al interior de su habitación en el barrio Altos del Río.

Según los primeros reportes, los hechos se registraron tras una presunta discusión sostenida durante la madrugada entre la víctima y su pareja sentimental.

Por otro lado, familiares de Herrera Ospino indicaron a las autoridades que el presunto responsable habría sido su pareja, a quien observaron salir por última vez de la vivienda tras el incidente.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes y se adelanta la verificación de cámaras de seguridad en los alrededores del barrio para esclarecer los hechos.

La comunidad de Altos del Río se encuentra consternada ante este lamentable suceso, mientras las autoridades insisten en mantener a disposición cualquier información que pueda contribuir a la investigación.