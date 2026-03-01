La tragedia ha tocado nuevamente a la puerta del corregimiento La Playa, esto luego de que se registrara un aparatoso choque entre dos motocicletas durante la mañana de este domingo 1 de marzo, mismo que dejó como saldo un hombre muerto y tres personas heridas de gravedad.

EL HERALDO conoció que el occiso fue identificado como Antony Rendón, quien se desempeñaba como un mototaxista del sector.

Según los testigos, el siniestro se registró a eso de las 5:50 a. m. en una calle del sector, cuando un hombre y dos mujeres que se movilizaban en un vehículo similar, al parecer, bajo los efectos del alcohol, intentaron esquivar un reductor de velocidad, pero acabaron chocando de frente con Rendón.

Tras el aparatoso choque, el mototaxista quedó tendido en plena carretera, falleciendo en el acto a causa de la potencia del impacto.

Por otro lado, los ocupantes de la otra motocicleta acabaron también en el piso y con graves heridas, siendo auxiliados por los moradores de la zona quienes salieron despavoridos de sus hogares luego de haber escuchado el fuerte estruendo.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial cercano donde permanecen bajo pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla junto con el tránsito, adelantan una investigación para esclarecer los móviles del grave accidente y determinar las responsabilidades.